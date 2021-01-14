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Госдеп ввел визовые ограничения для глав госкомпаний и членов компартии Китая

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США вводит визовые ограничения для руководителей ряда китайских государственных предприятий, официальных лиц коммунистической партии Китая (КПК) и ВМС КНР, следует из заявления госсекретаря Майка Помпео.

"Госдепартамент США вводит визовые ограничения для китайских граждан, в том числе для руководителей государственных предприятий, должностных лиц Коммунистической партии и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

В начале декабря Помпео уже объявлял об ужесточении визового режима в отношении членов Компартии Китая. Тогда это коснулось чиновников КПК или частных лиц, которые участвуют в деятельности рабочего отдела единого фронта КПК.

Рабочий отдел единого фронта КПК спонсирует и поддерживает иностранные организации, распространяя пропаганду и преследуя противников политического курса Пекина, заявил тогда Помпео.

США Китай

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