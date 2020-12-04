США ввели визовые ограничения для членов Компартии Китая

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - США ввели визовые ограничения против ряда членов Коммунистической партии Китая (КПК), сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня я ввожу визовые ограничения по отношению к тем должностным лицам КНР и КПК или частным лицам, которые участвуют в деятельности рабочего отдела единого фронта", - говорится в заявлении Помпео.

Рабочий отдел единого фронта КПК спонсирует и поддерживает иностранные организации, распространяя пропаганду и преследуя противников политического курса Пекина, утверждает Помпео.

"Я продолжу применять такие визовые ограничения, чтобы дать понять, что тем, кто ответственен за действия, противоречащие международному порядку, в США не рады", - отметил госсекретарь США.