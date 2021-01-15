Президент Боливии привьется "Спутником V" одним из первых в стране

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Боливии Луис Арсе намерен привиться от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V", когда в его страну доставят первую партию препарата, заявил представитель главы государства Хорхе Рихтер.

"Президент привьётся, чтобы показать, что мы доверяем разработанной кампании по вакцинации населения", - приводят слова Рихтера латиноамериканские СМИ.

Он добавил, что также прививку сделает вице-президент Давид Чокеуанка. Как и президенту, ему сделают прививку после получения первой партии российской вакцины. Боливийские министры пройдут вакцинацию уже в рамках второго этапа.

В сообщениях отмечается, что первая партия российской вакцины (6 тыс. доз) будет доставлена в Боливию в конце января.