Что случилось этой ночью: пятница, 15 января

Скончался Борис Грачевский, Венесуэла будет производить "Спутник V", более 100 человек арестовано за участие в беспорядках в Капитолии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На 72-м году жизни скончался худрук "Ералаша" Борис Грачевский. Причиной смерти Грачевского стал коронавирус.

- Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V". Компания объяснила ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, после чего аккаунт снова стал доступен.

- Каракас и Москва договорились о производстве вакцины "Спутник " в Венесуэле.

- Президент Боливии привьется "Спутником V" одним из первых в стране. Прививку также сделает вице-президент Давид Чокеуанка. Как и президенту, ему сделают прививку после получения первой партии российской вакцины.

- ФБР арестовало более 100 человек за участие в беспорядках в Капитолии. С 6 января опознано более 200 подозреваемых.