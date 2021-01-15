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Семь человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Жизни не менее семи человек унесло землетрясение на индонезийском острове Сулавсеи, сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны.

Подземный толчок магнитудой 6,2 сейсмологи зафиксировали в 02:18 по местному времени в пятницу (22:18 по Москвет четверга). Эпицентр находился в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.

Как сообщают СМИ, тысячи людей покинули свои дома в поисках убежища, пострадало не менее 60 зданий, в том числе два отеля, офис губернатора и торговый центр.

Несколькими часами ранее в четверг в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9, повредившее несколько домов.

Индонезия

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