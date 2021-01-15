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Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 34

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Индонезии в результате землетрясения на острове Сулавеси нашли уже 34 погибших, пишет Guardian. Только в городе Мамуджу погибли 26 человек, сказал журналистам руководитель местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Али Рахман. Ранее СМИ сообщали о семи погибших.

Счет пострадавших идет уже на сотни.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 15 января около часу ночи по местному времени, эпицентр подземных толчков находился в 6 км к северо-востоку от города Маджене. Землетрясение вызвало многочисленные оползни. На острове разрушено много зданий и мостов, под завалами оказались люди. На пострадавших территориях нарушено электроснабжение и нет связи.

В Мамуджу, по словам очевидцев, полностью разрушилась больница, в которой находились не менее шести пациентов и их родственники. Также повреждения получило здание городского аэропорта.

Индонезия находится в Тихоокеанском огненном поясе, где проходят границы тектонических плит. Из-за этого в стране часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Так, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в 2018 году на Сулавеси погибли более 4300 человек.

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