Си Цзиньпин понадеялся, что Starbucks будет продвигать сотрудничество США и КНР

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в письме бывшему председателю совета директоров американской Starbucks Говарду Шульцу выразил надежду, что компания будет продвигать американо-китайское сотрудничество, сообщают официальные китайские СМИ.

"Под руководством Коммунистической партии Китая 1,4-миллиардное население страны долгое время тяжело трудится ради построения общества средней зажиточности и социалистической модернизации... Надеемся, что компания Starbucks приложит активные усилия, продвигая торговое сотрудничество Китая и США и развитие отношений двух стран", - приводят СМИ выдержки из письма Си Цзиньпина.

Председатель КНР отметил, что Пекин расширяет пространство для развития иностранных предприятий в Китае, в том числе и для Starbucks.

Шульц ранее поздравил в письме Си Цзиньпина с тем, что Китай под его руководством в ближайшем будущем станет страной "среднезажиточного общества", в котором среднедушевой ВВП превысит $3 тыс.

Как пишет агентство Associated Press, китайский лидер очень редко напрямую общается с представителями иностранного бизнеса. Но Шульц, который открыл первую кофейню в Китае в 1999 году, - исключение. В 2019 году экс-глава Starbucks заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты США в 2020 году, но вскоре выбыл из гонки.

У Starbucks более 4,7 тыс. точек почти в 190 городах Китая, там работает 58 тыс. человек.

Шульц пришел в Starbucks в 1982 году. О своей отставке он объявил летом 2018 года.