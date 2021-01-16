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Трамп распорядился снизить закупки китайских товаров

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп за несколько дней до того, как покинет пост главы государства, поручил правительственным ведомствам изучить возможность минимизации закупок китайских товаров и услуг, чтобы снизить риски шпионажа.

Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайан обвинил Китай в том, что КНР атакует информационные системы правительства США, стремясь получить данные учета личного состава, военных планов и других.

"По этой причине Соединенные Штаты должны предпринять соответствующие действия для защиты американских интересов. Мы должны скорректировать наши правила и политику, принять другие необходимые меры, чтобы снизить риск технической и человеческой шпионской деятельности КНР, направленной против федерального правительства", - заявил он.

О'Брайан сообщил, что Трамп поручил правительственным органам найти пути, которые позволят "свести к минимуму закупки товаров и услуг Китайской Народной Республики федеральным правительством."

Он не привел примеры того, какие, по его мнению, закупки способствуют шпионской деятельности Китая, однако другой высокопоставленный чиновник администрации пояснил, что ключевой целью является противодействие попыткам Пекина проникнуть в американские информационные сети, комментируют СМИ заявление советника Трампа.

Китай США Дональд Трамп

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