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Китайский МИД устал отвечать на заявления Помпео

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отказался комментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео о визовых ограничениях для руководителей китайских госкомпаний и членов Компартии Китая.

"Сегодня пятница, я не хочу тратить время и опять критиковать этого американского госсекретаря, он самый большой распространитель фальшивых новостей", - сказал Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине.

В администрации президента США Дональда Трампа Помпео - один из наиболее ярых сторонников жесткой политики в отношении КНР. Он не раз называл КНР главной угрозой для США и критиковал компартию Китая за репрессии против народа.

Накануне Помпео объявил о визовых ограничениях для руководителей ряда китайских государственных предприятий, официальных лиц КПК и ВМС Китая. Ранее госдеп ввел такие меры против чиновников КПК и частных лиц, участвующих в деятельности рабочего отдела единого фронта КПК.

Ранее американский чиновник заявлял, что Китай представляет наибольшую угрозу для США среди всех иностранных государств.

"Самая большая угроза исходит от коммунистической партии Китая. (...) Коммунистическая партия наращивает свои вооруженные силы и проникла в США способами, которых никогда не было у России", - заявлял Помпео.

Китай США

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