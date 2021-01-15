Белорусского медиаменеджера и его девушку задержали за финансирование протестов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Журналист и медиаменеджер Андрей Александров, а также его девушка Ирина Злобина задержаны по подозрению в финансировании протестной деятельности в Белоруссии, сообщил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в пятницу.

"Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в центрах изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания и так далее", - заявил Казакевич.

Ролик с его высказыванием разместила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По словам Казакевича, все используемые для этих целей средства Александров и Злобина получали из-за рубежа. "Часть тратили на личные нужды. А именно аренда дорогостоящего жилья в Минске, приобретение продуктов питания и т.д.", - сказал замминистра.

"В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности By_help (основатели Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам", - сказал Казакевич.

Вскоре к этой деятельности присоединилась Злобина. "Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей предоставлялись фондом By_help. Деньги передавались посредством закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тыс. долларов и евро", - рассказал замминистра.

Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов Александрову была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка. При ее помощи проводились безналичные платежи, обналичивались денежные средства.

"Проведены обыски в квартире подозреваемых и офисе БелаПан, одним из руководителей которого Александров долгое время являлся и где до настоящего времени снимал офисное помещение. Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, карты, деньги в размере более $25 тыс. и евро и Br20 тыс., протестная атрибутика, компьютерная, техника", - добавил Казакевич.

Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности).

Задержанные водворены в ИВС. Кроме того, по словам Казакевича, ГУБОПиК МВД завершил проверку по аналогичным фактам финансирования протестов одной из незарегистрированных общественных организаций. Материалы переданы в СК для правовой оценки.

Как сообщалось, Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. В среду, 13 января, стало известно, что он задержан. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что Александров задержан в связи с подозрением в причастности к действиям в Минске, грубо нарушающим общественный порядок.