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В Минский городской суд направлено дело о подготовке массовых беспорядков

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Минска направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении четырех жителей столицы, обвиняемых в подготовке к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

По версии следствия, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. В прокуратуре Минска считают, что предъявленные им обвинения в подготовке массовых беспорядков, являются обоснованными и что по делу собрано достаточно доказательств.

В Белоруссии с 9 августа проходили массовые акции протеста, сначала - против фальсификации результатов президентских выборов, затем - против применения насилия к задержанным на акциях. Потом протестующие стали требовать отставки президента Алексвндра Лукашенко и проведения новых выборов.

Лукашенко заявил, что под давлением улицы не уйдет. На Всебелорусском народном собрании в февраля 2021 года он назвал условиями своего ухода прекращение протестов и гарантии безопасности тем, кто его поддерживал.

Протесты в Минске

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Минская прокуратура Минск Белоруссия Минский городской суд Александр Лукашенко

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