Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 093 478+739 927

Данные о вакцинах от COVID-19 попали в интернет после кибератаки на EMA

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили, что данные о вакцинах против коронавируса COVID-19 попали в интернет после кибератаки.

"Расследование атаки на EMA показало, что некоторые документы, связанные с лекарствами и вакцинами от COVID-19, попали в интернет", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Среди оказавшихся в свободном доступе документов – электронные письма, в которых содержалась информация об оценке препаратов.

"Часть информации в опубликованных преступниками сообщениях была изменена таким образом, что это может подорвать доверие общественности к вакцинам", - отмечает EMA.

В агентстве подчеркнули, что правоохранительные органы продолжают расследование.

коронавирус

Новости

Что произошло за день: пятница, 15 января

В ЕС ввели санкции против главы МИД Сирии

Минторг США исключил "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка

Минторг США исключил "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Берлускони выписали из больницы в Монако

Прокладку "Северного потока 2" в водах Дании планируют завершить в мае

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу

В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая

В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая

В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады и повис, надломившись

В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады и повис, надломившись
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');