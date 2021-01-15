Данные о вакцинах от COVID-19 попали в интернет после кибератаки на EMA
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили, что данные о вакцинах против коронавируса COVID-19 попали в интернет после кибератаки.
"Расследование атаки на EMA показало, что некоторые документы, связанные с лекарствами и вакцинами от COVID-19, попали в интернет", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Среди оказавшихся в свободном доступе документов – электронные письма, в которых содержалась информация об оценке препаратов.
"Часть информации в опубликованных преступниками сообщениях была изменена таким образом, что это может подорвать доверие общественности к вакцинам", - отмечает EMA.
В агентстве подчеркнули, что правоохранительные органы продолжают расследование.