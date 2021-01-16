Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Житель валлийского Ньюпорта Джеймс Хоуэллс выбросил жесткий диск своего компьютера с 7500 биткойнами, сообщает CNN.

Когда IT-специалист только заметил пропажу, стоимость криптовалюты на жестком диске достигала $9 млн. По нынешнему же курсу на его винчестере находятся биткойны на $273 млн.

Он выбросил жесткий диск еще в 2013 году, когда курс был в разы ниже. Теперь Хоуэллс готов заплатить местным властям более $71 млн, если ему позволят провести раскопки на свалке.

По словам мужчины, он предлагал властям Ньюпорта $71,7 млн, чтобы распределить эти деньги между всеми жителями - тогда каждый получил бы по $239. Однако местные власти не просто отказали Хоуэллсу, но и вообще отказались обсуждать этот вопрос.

Когда валлиец понял свою ошибку, он отправился на местную свалку. Но сейчас она так разрослась, что самостоятельно найти жесткий диск невозможно. Тем не менее, у него есть план, как провести раскопки, и Хоуэллс даже получил поддержку инвесторов, которые готовы профинансировать раскопки и работу по восстановлению данных на жестком диске в обмен на 50% стоимости биткойнов, 25% он готов отдать городу, а себе оставить только 25%.

Представители администрации Ньюпорта сообщили CNN, что не отказывались от предложения мужчины, но отказали ему в раскопках на свалке. Местные власти заявляют, что такие работы запрещены из-за возможного экологического ущерба, а также потому что это будет стоить миллионы, а гарантии, что диск будет найден, нет.