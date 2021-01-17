Задержанного с оружием у Капитолия в Вашингтоне мужчину освободили

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уэсли Аллен Билер, задержанный в пятницу в центре Вашингтона у Капитолия с оружием и патронами, освобожден, прокуратура в суде не требовала его ареста, сообщает The Washington Post.

Мужчину задержали при попытке въехать на закрытую территорию у Капитолия. При досмотре у него нашли оружие и боеприпасы, а пропуск, который он показал офицерам, в полиции назвали недействительным.

По словам самого Билера, произошла ошибка, и злого умысла у него не было. Он заявил, что на этой неделе работал охранником в центре Вашингтона в преддверии инаугурации Джо Байдена. Мужчина утверждает, что, выходя из дома, забыл, что у него в автомобиле лежало огнестрельное оружие, а когда вспомнил, решил не возвращаться, потому что опаздывал. Он отметил, что дома лицензия на оружие у него есть.

Источник издания также заявил, что Билер не связан с экстремистами и у правоохранителей к нему осталась единственная претензия - ношение оружия без лицензии.

После беспорядков в Капитолии, произошедших 6 января во время утверждения итогов президентских выборов, согласно которым победил Джо Байден, в США усилили меры безопасности из-за опасений новых столкновений. В столичном округе по 24 января 2021 года действует режим ЧС в связи с предстоящей инаугурацией Байдена, Вашингтон патрулируют военные.