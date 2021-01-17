В США у Капитолия задержан мужчина с пистолетом и поддельным пропуском

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия в пятницу задержала мужчину при попытке пройти через контрольно-пропускной пункт в центре Вашингтона, у него нашли поддельный пропуск на инаугурацию, заряженный пистолет и более 500 патронов, сообщает CNN со ссылкой на отчет полиции и источник в правоохранительных органах.

По словам источника телеканала, инцидент произошел около 18:30 по местному времени. Мужчина из штата Вирджиния по имени Уэсли Аллен Билер подъехал на своем автомобиле к контрольно-пропускному пункту у здания Конгресса США. Он показал полицейским пропуск, который оказался недействителен.

Собеседник CNN заявил, что в ответ на вопрос полиции о том, есть ли у него оружие, Билер ответил, что у него в центральном подлокотнике автомобиля есть полуавтоматический пистолет Glock. Согласно отчету полиции Вашингтона, у задержанного изъяли пистолет, а также 509 патронов, патроны для дробовика и магазин для пистолета.

В отчете говорится, что Билер был арестован за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за другие правонарушения.

После беспорядков в Капитолии, произошедших 6 января во время утверждения итогов президентских выборов, согласно которым победил Джо Байден, в США усилили меры безопасности из-за опасений новых столкновений. В столичном округе по 24 января 2021 года действует режим ЧС в связи с предстоящей инаугурацией Байдена. Федеральные ведомства США предупреждали об угрозах инаугурации со стороны вооруженных групп и расистов-экстремистов. ФБР ранее заявляло, что сторонники действующего президента Дональда Трампа планируют вооруженные протесты у Капитолиев во всех 50 американских штатах, включая Капитолий США в Вашингтоне.

В результате беспорядков 6 января пять человек погибли. Более 100 человек арестованы, заведено не менее 25 дел о внутреннем терроризме. Палата представителей США большинством голосов объявила Трампу импичмент, признав таким образом его вину в подстрекательстве к мятежу.