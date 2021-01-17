Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 16.01В России 3 544 623+24 092В мире 93 850 571+740 083

В США у Капитолия задержан мужчина с пистолетом и поддельным пропуском

В США у Капитолия задержан мужчина с пистолетом и поддельным пропуском
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия в пятницу задержала мужчину при попытке пройти через контрольно-пропускной пункт в центре Вашингтона, у него нашли поддельный пропуск на инаугурацию, заряженный пистолет и более 500 патронов, сообщает CNN со ссылкой на отчет полиции и источник в правоохранительных органах.

По словам источника телеканала, инцидент произошел около 18:30 по местному времени. Мужчина из штата Вирджиния по имени Уэсли Аллен Билер подъехал на своем автомобиле к контрольно-пропускному пункту у здания Конгресса США. Он показал полицейским пропуск, который оказался недействителен.

Собеседник CNN заявил, что в ответ на вопрос полиции о том, есть ли у него оружие, Билер ответил, что у него в центральном подлокотнике автомобиля есть полуавтоматический пистолет Glock. Согласно отчету полиции Вашингтона, у задержанного изъяли пистолет, а также 509 патронов, патроны для дробовика и магазин для пистолета.

В отчете говорится, что Билер был арестован за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за другие правонарушения.

После беспорядков в Капитолии, произошедших 6 января во время утверждения итогов президентских выборов, согласно которым победил Джо Байден, в США усилили меры безопасности из-за опасений новых столкновений. В столичном округе по 24 января 2021 года действует режим ЧС в связи с предстоящей инаугурацией Байдена. Федеральные ведомства США предупреждали об угрозах инаугурации со стороны вооруженных групп и расистов-экстремистов. ФБР ранее заявляло, что сторонники действующего президента Дональда Трампа планируют вооруженные протесты у Капитолиев во всех 50 американских штатах, включая Капитолий США в Вашингтоне.

В результате беспорядков 6 января пять человек погибли. Более 100 человек арестованы, заведено не менее 25 дел о внутреннем терроризме. Палата представителей США большинством голосов объявила Трампу импичмент, признав таким образом его вину в подстрекательстве к мятежу.

Штурм Капитолия

15
США Вашингтон Дональд Трамп Джо Байден

Новости по теме

Новости

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Что произошло за день: суббота, 16 января

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

ДНР и ЛНР передадут Киеву часть удерживаемых граждан Украины

На Украине с 16 января в магазинах можно говорить только на украинском

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Pfizer нашел способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

В Германии избрали нового председателя партии ХДС

В Германии избрали нового председателя партии ХДС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');