Навальный вылетел из Берлина в Москву

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из берлинского аэропорта Бранденбург в Москву. Об этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в твиттере.

Как передает корреспондент телеканала "Дождь", на борту Навальный находится с супругой Юлией.

20 августа прошлого года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований.

На этой неделе Навальный заявил, что намерен 17 января вернуться в Россию из Германии. По его словам, он прилетит рейсом "Победы" во "Внуково".

ФСИН сообщила, что намерена задержать оппозиционера, так как Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум 6 раз не явился на регистрацию: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа". Испытательный срок был назначен оппозиционеру по делу о крупном мошенничестве ("дело "Ив Роше").