Алексей Навальный задержан в Москве

Политик Алексей Навальный Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан в московском аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел вечером в воскресенье из Берлина. Как сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - говорится в пресс-релизе.

Навальный в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт "Внуково", но затем рейс был перенаправлен в "Шереметьево".

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск и пообещала его задержать. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".

Также в конце декабря минувшего года Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела о мошенничестве в связи с якобы тратой на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

Возможность задержания Навального по прилету не исключал его адвокат Вадим Кобзев. При этом он заметил, что в случае задержания Навального должны будут отпустить, поскольку никакой меры пресечения в отношении него пока нет.

В Германии Навальный проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. 20 августа прошлого года ему стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером и заявляют о готовности к опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации. Генпрокуратура РФ направила в Германию пять запросов с просьбой предоставить данные по ситуации с Навальным. По данным германских СМИ, министерство юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса, поступивших от РФ. В частности, оно передало протоколы допроса Навального сотрудниками прокуратуры Берлина. Вместе с тем, российской стороне не была передана медицинская информация о лечении Навального в Берлине. Также немецкая прокуратура не допрашивала врачей этой клиники, так как они обязаны хранить врачебную тайну.