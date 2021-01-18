Главы МИД стран Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального

Юлия и Алексей Навальные

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали освободить Алексея Навального.

"Задержание Алексея Навального российскими официальными властями абсолютно неприемлемо. Требуем его незамедлительного освобождения. ЕС должен быстро отреагировать, а если Навального не освободят, в качестве ответа на столь грубые действия следует рассмотреть введение ограничительных мер", - говорится в совместном заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.