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Что случилось этой ночью: понедельник, 18 января

Критика задержания Навального, ужесточение ответственности за уход от налогов, более 95 млн инфицированных коронавирусом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ряд стран призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального. С заявлением выступили глава Евросовета, главы МИД США и Канады. Министры иностранных дел стран Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального.

- СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов. По мнению зампреда ведомства, необходимо уравнять ответственность юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих за преступления разного срока давности - 10 лет и 2 года соответственно.

- Россиянина, спасенного после крушения сухогруза в Черном море, направили в госпиталь. Судьба другого россиянина неизвестна, сообщило посольство.

- Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 95 млн. Всего от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 2 029 938 человек, излечились более 67 млн.

- Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве. Температура опускалась до -23,6 градусов.

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