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Главы МИД США и Канады осудили арест Навального и призвали освободить его

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США требуют немедленного освобождения Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту "Шереметьево", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"США решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепом.

"Мы требуем его (Навального - ИФ) немедленного и безоговорочного освобождения", - отметил госсекретарь США.

В свою очередь, глава МИД Канады Марк Гарно в своем твиттере также осудил арест Навального.

"Российские власти должны немедленно освободить его. Это неприемлемо...", - говорится в сообщении, опубликованном в его твиттере.

Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.

"До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - говорится в пресс-релизе.

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