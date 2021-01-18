Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

Германия может вслед за Австрией обязать жителей носить респираторы FFP2

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей всей территории страны носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в общественных местах, в частности, в транспорте и в магазинах, передают европейские СМИ.

В Баварии эта мера уже вступила в силу, решение принято на уровне властей федеральной земли, которые в Германии могут самостоятельно предпринимать подобные действия. До 24 января за соблюдением этого требования следить не будут, однако после этого носить такую маску будет обязательно во многих общественных местах и в транспорте - в поездах, автобусах, в трамваях.

В миреАвстрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавирусаАвстрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавирусаЧитать подробнее

Теперь, по сообщениям СМИ, эту меру могут ввести и в других немецких федеральных землях.

Такая же мера начнет действовать в Австрии: о ней объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Носить маски такого типа люди должны будут с 25 января в обязательном порядке. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля.

В Германии за время пандемии коронавируса зарегистрировали более 2 млн случаев заражения COVID-19, скончались 47,7 тыс. человек. В Австрии выявлено 394,9 тыс. заболевших, скончались 7,1 тыс.

Германия коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Великобритания установила мировой антирекорд по числу смертей от COVID за сутки

ФБР выяснит, хотела ли участница штурма Капитолия продать РФ ноутбук Пелоси

Трамп проведет последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца

Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца

Испанский туризм пережил худший год за последние полвека

США введут санкции против российского трубоукладчика "Фортуна"

США введут санкции против российского трубоукладчика "Фортуна"

Службы безопасности заблокировали Капитолий, где репетировали инаугурацию Байдена

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Европе ударили рекордные морозы

В Европе ударили рекордные морозы

ЕС начал обсуждать возможный ответ на задержание Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');