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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
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Великобритания установила мировой антирекорд по числу смертей от COVID за сутки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в Великобритании за сутки от коронавируса умерло больше всего людей на душу населения в мире, сообщает телеканал Sky News.

В миреВ Англии почти треть переболевших COVID-19 в течение 140 дней возвращаются в больницыЧитать подробнее

В среднем за неделю в Великобритании фиксировали 16,5 смертей на миллион человек. Второе и третье место по суточной смертности от коронавируса на прошлой неделе заняли Чехия и Португалия.

За последние 24 часа в Великобритании зарегистрировали 599 летальных исходов и 37,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Глава британского минздрава Мэттью Хэнкок заявил, что в стране госпитализируют пациентов с коронавирусом каждые 30 секунд.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 3,4 млн человек, более 89,8 тыс. - умерли.

Хроника коронавируса. Январь.

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С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус

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