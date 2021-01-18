Великобритания установила мировой антирекорд по числу смертей от COVID за сутки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в Великобритании за сутки от коронавируса умерло больше всего людей на душу населения в мире, сообщает телеканал Sky News.

В среднем за неделю в Великобритании фиксировали 16,5 смертей на миллион человек. Второе и третье место по суточной смертности от коронавируса на прошлой неделе заняли Чехия и Португалия.

За последние 24 часа в Великобритании зарегистрировали 599 летальных исходов и 37,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Глава британского минздрава Мэттью Хэнкок заявил, что в стране госпитализируют пациентов с коронавирусом каждые 30 секунд.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 3,4 млн человек, более 89,8 тыс. - умерли.