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Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца

Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Парк развлечений Disneyland в Париже, приостановивший в прошлом году работу из-за пандемии COVID-19, перенес дату открытия на два месяца.

"Ввиду эпидемиологической ситуации в Европе Disneyland в Париже не откроется 13 февраля, как это было объявлено ранее", - говорится на сайте парка. "Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Расположенные на территории комплекса отели будут постепенно возобновлять работу только после открытия самого парка.

Во Франции с целью сдерживания эпидемии продолжает действовать общенациональный комендантский час, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, более 70 тыс. умерли.

Диснейленд Франция Париж

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