Франция будет требовать тест на COVID-19 при въезде из стран ЕС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Въезжающим во Францию из стран Евросоюза будет необходимо предварительно сдать тест на коронавирус COVID-19, сообщает Associated Press.

Тест нужно сдать не ранее чем за 72 часа до поездки. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступит в силу с 24 января.

Как отмечается, нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.

Въезжающие во Францию из неевропейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и провести семь дней на карантине на территории страны.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 18:00 до 06:00.

За время пандемии коронавируса, по последним данным, во Франции было зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. От последствий заражения вирусом умерли почти 72 тыс. человек.