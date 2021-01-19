Китай завершает строительство крупного COVID-центра в провинции Хэбэй

Фото: Liang Zidong/VCG via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан, передает во вторник телеканал CGTN.

По данным телеканала, строителям осталось установить воздухоочистительные системы и нагреватели для воды.

По информации китайских СМИ, центр, строительство которого стартовало 13 января, сможет разместить до 4 тыс. человек.

Тем временем, в Китае зафиксирован новый эпицентр распространения COVID-19 - северо-восточная провинция Цзилинь. Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения (52 - в Шицзячжуане).

В связи с тем, что на территории Хэбэя находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что на прошлой неделе в Китае сообщалось об отправке в карантинные центры свыше 20 тыс. жителей деревень из Хэбэя.