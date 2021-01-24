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Глава Пентагона обсудил с британским коллегой "исходящие от РФ угрозы"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новый министр обороны США Ллойд Остин обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом тему противостояния Китаю и угрозы, якобы связанные с РФ, сообщает в субботу Пентагон.

"Министры обменялись мнениями по стратегическим вопросам, в том числе - по борьбе против COVID-19. Они обсудили опасения, связанные с усилением Китая, угрозы, связанные с Россией, а также - операции в Ираке и Афганистане", - говорится в заявлении.

Остин ранее на этой неделе был утверждён на посту главы Пентагона сенатом США.

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