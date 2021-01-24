В германском МИДе против новых санкций в отношении РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Координатор МИД ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Йоханн Заатхофф выступил против новых санкций в отношении РФ.

В интервью изданию Saarbrucker Zeitung он сказал, что нельзя решить политические проблемы, прервав экономические отношения.

Он не поддержал призывы остановить строительство газопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и назвал эти темы не связанными между собой.

О том, что Совет ЕС по иностранным делам 25 января должен обсудить, как сделать "реально действующими" санкции Евросоюза, принятые в октябре 2020 года в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявил ранее в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.