В Британии задумались о карантине для прибывающих из COVID-неблагополучных стран

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании готовится ввести 10-дневный карантин для всех въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, сообщило издание Daily Mail.

В соответствии с планом, который обсуждает кабмин, прибывающих из таких стран будут препровождать в выделенные для этих целей отели. Решение о ведении этих мер, пишет газета, должно быть принято в понедельник.

В свою очередь Тhe Telegraph сообщила, что правительство продлило действие законов о локдауне, чтобы дать местным властям право закрывать пабы, рестораны, магазины и общественные места до 17 июля.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство не может рассматривать вопрос об ослаблении ограничений при нынешнем высоком уровне заболеваемости до тех пор, пока не будет уверенности в том, что программа вакцинации дает надлежащий эффект.

В Великобритании по данным Минздрава, за минувшие сутки выявлено более 33,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1 348 человек. С начала пандемии COVID-19 в стране число инфицированных превысило 3,6 млн, скончались более 97 тыс.

Ранее британский премьер заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19. Советник при британском правительстве Патрик Валланс указал, что в случае с британским штаммом превышение этого показателя может достигать 30% в сравнении с "классическим" COVID-19.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Тогда сообщалось, что вирус не более опасный, но распространяется намного быстрее.

4 января Джонсон объявил о решении уже в третий раз ввести режим самоизоляции на всей территории Англии.