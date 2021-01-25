Более 6,5 млн британцев получили первую дозу вакцины от COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Уже более 6,5 млн человек в Великобритании прошли первую фазу вакцинации, сообщил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Наши усилия в сфере вакцинации продолжаются: более 6,5 млн человек уже получили первую дозу (вакцины - ИФ)", - написал Джонсон в твиттере.

При этом он поблагодарил "всех, кто внес вклад в это значительное достижение".

"Вместе мы победим вирус", - заявил Джонсон.

В четверг на прошлой неделе британский премьер сообщил о 5 млн вакцинированных.

Согласно данным статистического сайта Worlometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,66 млн человек, 98,5 тыс. пациентов скончались. Выздоровели более 1,6 млн человек.