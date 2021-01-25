Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Более 6,5 млн британцев получили первую дозу вакцины от COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Уже более 6,5 млн человек в Великобритании прошли первую фазу вакцинации, сообщил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон.

В миреВеликобритания установила антирекорд в мире по смертям от COVID на 1 млн чел. за суткиВеликобритания установила антирекорд в мире по смертям от COVID на 1 млн чел. за суткиЧитать подробнее

"Наши усилия в сфере вакцинации продолжаются: более 6,5 млн человек уже получили первую дозу (вакцины - ИФ)", - написал Джонсон в твиттере.

При этом он поблагодарил "всех, кто внес вклад в это значительное достижение".

"Вместе мы победим вирус", - заявил Джонсон.

В четверг на прошлой неделе британский премьер сообщил о 5 млн вакцинированных.

Согласно данным статистического сайта Worlometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,66 млн человек, 98,5 тыс. пациентов скончались. Выздоровели более 1,6 млн человек.

Хроника коронавируса. Январь.

17
Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто
Великобритания Борис Джонсон Коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Продление СНВ-3 не помешает Байдену поднимать проблемные вопросы с РФ

Премьер Италии подаст в отставку

Премьер Италии подаст в отставку

Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

Что произошло за день: понедельник, 25 января

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V"

Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V"

В Стамбуле неизвестный с ножом ранил троих россиян

Москва объявила о начале работы экспертов РФ и США над продлением ДСНВ

Си Цзиньпин заявил о худшем кризисе мировой экономики после Второй мировой

Си Цзиньпин заявил о худшем кризисе мировой экономики после Второй мировой

Институт Пастера прекратил совместную с Merck&Co разработку COVID-вакцины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');