Паспортная секция посольства РФ в Англии приостановила работу из-за COVID

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Великобритании сообщает о приостановке с 25 января по 5 февраля работы паспортной секции Консульского отдела в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19, который распространяется быстрее обычного. В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не исключена более высокая смертность среди зараженных новым штаммом.

4 января в третий раз было объявлено о режиме самоизоляции на всей территории Англии.

Ранее в воскресенье глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил телеканалу Sky news, что из-за локдауна число случаев заражения в Великобритании начало снижаться, "но мы еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало (для снятия ограничений - ИФ)".

По данным сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,61 млн случаев заражения COVID-19, свыше 97,3 тыс. инфицированных скончались.