Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:01Заразились
на 22.01В России 3 677 352+21 513В мире 97 492 072+630 016

Джонсон заявил о вероятности большей смертности от "британского" COVID-19

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19, сообщил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.

В миреВ Британии не исключили полного закрытия границ из-за новых штаммов COVIDЧитать подробнее

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с "британским" штаммом превышение этого показателя в сравнении с "обычным" вирусом может составить до 30%.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Сообщалось, что он не более смертоностный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.

4 января Джонсон объявил о решении в третий раз ввести режим самоизоляции на всей территории Англии.

Борис Джонсон Великобритания коронавирус

Новости по теме

Новости

Иванка Трамп вместе с супругом уехала из Вашингтона в Майами

Иванка Трамп вместе с супругом уехала из Вашингтона в Майами

Мятежники окружили столицу ЦАР

Сенат утвердил Ллойда Остина главой Пентагона

Сенат утвердил Ллойда Остина главой Пентагона

Россия добилась отказа ПАСЕ принять резолюцию по Навальному

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз

Представитель Борреля подтвердил планы глав МИД ЕС обсудить санкции за Навального

Проект воздушных интернет-шаров Loon закрылся

Пандемия коронавируса

Венгрия намерена закупить у РФ два миллиона доз "Спутника V"

Москва ответит на высылку российского дипломата из Албании

Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник V" будет поставлена в Венгрию в три этапа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');