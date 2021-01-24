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Вице-президент Аргентины привилась от коронавируса препаратом "Спутник V"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер сообщила, что получила первую дозу российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"В больнице имени президента Перона нас вакцинировали "Спутником V", – написала она в своtм твиттере. Также вице-президент опубликовала фотографии, на которых видно, как ей делают укол.

Ранее в январе такую же прививку сделал президент Аргентины Альберто Фернандес.

В Аргентине в настоящее время проходит кампания по вакцинации населения "Спутником V" от COVID-19.

Кристина Киршнер Аргентина коронавирус Спутник V COVID-19

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