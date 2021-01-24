Вице-президент Аргентины привилась от коронавируса препаратом "Спутник V"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер сообщила, что получила первую дозу российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"В больнице имени президента Перона нас вакцинировали "Спутником V", – написала она в своtм твиттере. Также вице-президент опубликовала фотографии, на которых видно, как ей делают укол.

En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.



Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021

Ранее в январе такую же прививку сделал президент Аргентины Альберто Фернандес.

В Аргентине в настоящее время проходит кампания по вакцинации населения "Спутником V" от COVID-19.