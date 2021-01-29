Мексика вышла на третье место в мире по числу умерших от коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По данным Минздрава Мексики, в четверг в стране было зафиксировано 1 506 смертей от коронавируса COVID-19, всего в стране жертвами коронавируса стали 155 145 человек.

Таким образом, Мексика выходит на третье место в мире по число умерших от коронавирусной инфекции после США (432,9 тыс. смертей) и Бразилии (221,5 тыс.).

По оценкам экспертов, эти данные занижены, что объясняется низким уровнем тестирования на наличие заболевания. Реально число скончавшихся может составлять 195 тыс.

По состоянию на утро пятницы, в Мексике с начала пандемии коронавируса выявлено 1,82 млн случаев заражения C0VID-19. Среди заболевших - президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексике пока удалось получить только около 760 тыс. доз вакцины от коронавируса, и она возлагает свои надежды на российскую "Спутник V". Однако Россия до сих пор публично не представила результаты третьей фазы испытаний, которые позволили бы получить данные об эффективности вакцины, отмечают СМИ.

Тем не менее, заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что экстренное использование российской вакцины "Спутник V" против коронавируса должно быть разрешено в течение нескольких дней.

Он отметил, что комитет в составе мексиканского регулятора здравоохранения - агентства по надзору за здоровьем (Cofepris) - дал положительную оценку препарата. Кроме того, по его словам, он основывается на конфиденциальных документах, с которыми ему разрешила ознакомиться Аргентина, где вакцинация "Спутником V" уже проводится.

Прибытие первых партий российской вакцины в Мексику еще не подтверждено, сказал чиновник. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что первые 200 тыс. доз могут прибыть на следующей неделе.