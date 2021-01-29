Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:44Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Мексика вышла на третье место в мире по числу умерших от коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По данным Минздрава Мексики, в четверг в стране было зафиксировано 1 506 смертей от коронавируса COVID-19, всего в стране жертвами коронавируса стали 155 145 человек.

В миреПоставки "Спутник V" в Мексику начнутся на следующей неделеЧитать подробнее

Таким образом, Мексика выходит на третье место в мире по число умерших от коронавирусной инфекции после США (432,9 тыс. смертей) и Бразилии (221,5 тыс.).

По оценкам экспертов, эти данные занижены, что объясняется низким уровнем тестирования на наличие заболевания. Реально число скончавшихся может составлять 195 тыс.

По состоянию на утро пятницы, в Мексике с начала пандемии коронавируса выявлено 1,82 млн случаев заражения C0VID-19. Среди заболевших - президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексике пока удалось получить только около 760 тыс. доз вакцины от коронавируса, и она возлагает свои надежды на российскую "Спутник V". Однако Россия до сих пор публично не представила результаты третьей фазы испытаний, которые позволили бы получить данные об эффективности вакцины, отмечают СМИ.

Тем не менее, заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что экстренное использование российской вакцины "Спутник V" против коронавируса должно быть разрешено в течение нескольких дней.

Он отметил, что комитет в составе мексиканского регулятора здравоохранения - агентства по надзору за здоровьем (Cofepris) - дал положительную оценку препарата. Кроме того, по его словам, он основывается на конфиденциальных документах, с которыми ему разрешила ознакомиться Аргентина, где вакцинация "Спутником V" уже проводится.

Прибытие первых партий российской вакцины в Мексику еще не подтверждено, сказал чиновник. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что первые 200 тыс. доз могут прибыть на следующей неделе.

Хроника коронавируса. Январь.

20
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.27 января. Непал начал вакцинацию против COVID-19.26 января. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.
Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
Мексика Коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

Пандемия коронавируса

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Пандемия коронавируса

Вакцина Novavax показала почти 90%-ую эффективность в ходе испытаний

Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Список стран, жителям которых можно приезжать в ЕС, снова сократили

Немецкие эксперты сочли вакцину AstraZeneca пригодной лишь для людей до 64 лет

Немецкие эксперты сочли вакцину AstraZeneca пригодной лишь для людей до 64 лет

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');