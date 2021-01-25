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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бартерный обмен макак-крабоедов с людьми, еще один способ получения энергии из черных дыр, а также пересадка полностью искусственной роговицы в Израиле

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Канадские ученые подробно описали систему бартерного обмена в храме Улувату: обитающие там макаки-крабоеды часто воруют личные вещи туристов и отдают их обратно только в обмен на еду. Если доступными для кражи оказывались вещи высокой и средней стоимости, то и взрослые, и молодые особи выбирали вещи "дороже". Вещь владельцам они отдавали не сразу же, а ждали, что им предложат любимую еду, или дадут больше, чем предлагалось изначально.

- Исследователи выяснили, что для японских многоножек Parafontaria laminata armigera характерны жизненные циклы продолжительностью восемь лет. Порой на поверхности одновременно оказывается так много многоножек, что они останавливают движение поездов.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Китайские врачи описали несколько пациентов, которые повторно подхватили SARS-CoV-2, несмотря на наличие нейтрализующих антител. Авторы работы полагают, что дело здесь может быть не в недостаточной работе антител, а в дефиците Т-клеточного ответа на инфекцию. У некоторых пациентов количество Т-клеток в крови снижается. И ученые подозревают, что Т-клетки могут оказаться важнее для эффективной иммунологической памяти, чем производство антител.

- Физики описали еще один способ получения энергии из черных дыр. Ее могут уносить частицы плазмы, чья скорость увеличивается в результате магнитного пересоединения. Оно ускоряет часть плазмы в направлении вращения дыры, другая часть ускоряется в обратном направлении и падает за горизонт событий. Выделение энергии происходит, если поглощаемая плазма имеет отрицательную энергию, а ускоренная – "ускользает" из эргосферы – области, предшествующей горизонту событий.

- Израильская компания CorNeat Vision успешно имплантировала полностью искусственную роговицу своему первому пациенту. Имплантат CorNeat KPro, разрабатываемый израильской компанией CorNeat Vision, состоит из материала, по структуре похожего на внеклеточный матрикс, и закрепляется в карман между конъюнктивой и склерой глаза.

- Кошки помогли описать еще один природный репеллент.Органическое соединение непеталактол, содержащееся в растении Актинидия полигамная вызывает эйфорию у кошек и отпугивает от них комаров – аналогично эффекту кошачьей мяты. Кошачьи часто полагаются на скрытность во время охоты, и они особенно подвержены укусам насекомых, сидя в засаде. Использование природных репеллентов для защиты от насекомых, переносящих различные заболевания, могло стать сильным эволюционным преимуществом.

- N+1 поговорил с лауреатом премии Гамова Юрием Гогоци о том, как построить трехмерный мир из двумерных наноматериалов, что вообще происходит с нанотехнологиями последние годы и почему XXI век – это век химии.

- В 2020 году масса того, что произвели люди – от шариковых ручек до поездов, – обогнала массу всего живого. N+1 рассказал, как соотносится число ягуаров с продажами "Ягуаров", масса всех сапсанов с "Сапсанами" и других весомых вещах.

N+1 Дайджест

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