Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Опасность раннего и частого орального секса, проросшие в крови псилоцибиновые грибы, а также ужасный волк ледниковой эпохи, оказавшийся не волком

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В факторы риска развития рака ротоглотки, вызванного вирусом папилломы человека, включили ранний и частый оральный секс. Помимо этого, среди значимых факторов американские ученые перечислили оральный секс с партнерами старшего возраста, общее количество половых партнеров и измену со стороны постоянного партнера. Несмотря на то, что в большинстве случаев вирусы папилломы человека не вызывают опасных для жизни симптомов, некоторые штаммы папилломавирусов онкогенны.

- Исследователи обнаружили в Уганде и Намибии двух карликовых жирафов: оба молодых самца напоминают сородичей, но у них сильно укорочены ноги. Скорее всего, это вызвано дисплазией скелета, что нередко встречается у животных в неволе. Этих жирафов давно не видели: возможно, они стали жертвами хищников. Но даже если бы и выжили, из-за своего роста они не смогли бы спариться с самками и передать потомству свои необычные гены.

- Американские врачи описали историю пациента, в крови которого проросли псилоцибиновые грибы. 30-летний американец страдал биполярным расстройством, но перестал принимать прописанные ему лекарства. Страдая от чередующихся состояний мании и депрессии, он попробовал улучшить самочувствие нетрадиционным способом. Через несколько дней родственники нашли его в летаргическом состоянии с желтухой, диареей и кровавой рвотой и доставили в больницу.

- Самое древнее изображение свиньи (и животного вообще) нашли в карстовой пещере на индонезийском острове Сулавеси. Уран-ториевый метод датировки установил, что рисунок был создан 45,5 тысячи лет назад – на полторы тысячи лет раньше, чем рисунок, прежде считавшийся самым древним.

- Ужасные волки, североамериканские хищники ледниковой эпохи, оказались не родственны обыкновенным волкам. С эволюционной точки зрения ужасные волки отстоят от ныне живущих крупных псовых дальше, чем африканские шакалы, а их сходство с обыкновенными волками – результат конвергенции.

- Один из законов Артура Кларка гласит, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Но иногда технология сама становится воплощенным чудом. Сайт N+1 рассказал, как ученые призывают мрак и устраивают звездопады.