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Оппозиционный белорусский блогер Лосик прекратил голодовку

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Находящийся с июня под арестом оппозиционный белорусский блогер и администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик прекратил голодовку.

"Игорь Лосик остановил свою голодовку... Подробности позже", - говорится в сообщении в этом телеграм-канале в пятницу.

Лосик начал голодовку 15 декабря 2020 года.

Блогер был задержан в июне прошлого года. В настоящее время он обвиняется по статьям "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", "приготовление к преступлению" и статье "организация массовых беспорядков" УК Белоруссии.

Игорь Лосик – блогер, администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", на который подписано более 340 тыс. пользователей. Он также является внештатным консультантом издания "Радио Свобода".

В конце июня белорусские правозащитники признали Лосика политзаключенным.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Игорь Лосик Белоруссия

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