Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V"

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Турецкая фармацевтическая компания VisCoran Ilac Sanayii A.S. готова производить миллионы доз российской вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" после передачи соответствующих технологий. Об этом сообщил агентству DHA председатель совета директоров компании Озтюрк Оран.

Он отметил, что переговоры между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией уже ведутся.

"Если на препарат будет большой спрос, мы полагаем, будут задействованы и другие компании, которые будут способствовать увеличению производства", - добавил Оран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем. В то же время он отмечал, что страна также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

РФПИ сообщал, что договорился о производстве вакцины "Спутник V" в Турции. По данным фонда, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.