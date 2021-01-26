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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
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Киргизия начала переговоры о локализации производства российской ковид-вакцины

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бишкек и Москва в рамках сотрудничества в ЕАЭС начали переговоры о локализации производства российской вакцины от коронавируса в Киргизии, сообщил руководитель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования страны Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, киргизская делегация ездила в Москву, чтобы это обсудить с российскими министрами.

"Россия готова поставить производство вакцины от коронавируса в странах Евразийского экономического союза, в том числе и в Киргизии, - сказал Сагынбаев. - Киргизия должна определить компанию, у которой есть технические возможности, отвечающие стандартам производства вакцины. С ними уже начались переговоры. После того как мы отберем подходящие компании, Минпромторг России выберет партнера, с кем будет работать".

По его оценке, подготовительная работа для этого завершится в I квартале 2021 года.

Чтобы вакцинация была доступна для населения, стране нужно около 5 млн доз вакцины, сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что власти Киргизии договорились о поставке в республику 500 000 доз российской вакцины от коронавируса. Кроме того, в рамках глобального проекта COVAX Киргизия договорилась о поставке в страну 1,2 млн доз вакцины.

В Киргизии действует режим ЧС из-за пандемии. За минувшие сутки в стране выявили 97 новых случаев коронавирусной инфекции, один заболевший умер. Всего с начала пандемии в Киргизии зафиксировали 84 068 случаев COVID-19, умерли 1402 заразившихся.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
Киргизия Минпромторг коронавирус Жыргалбек Сагынбаев

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