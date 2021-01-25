Президент Мексики пригласил Путина посетить страну

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил российского президента Владимира Путина в республику.

Лопес Обрадор написал в своем телеграм-канале, что поблагодарил российского коллегу за решение направить в ближайшие два месяца 24 млн доз вакцин "Спутник V".

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард написал в твиттере о телефонном разговоре Обрадора и Путина, назвав беседу сердечной и успешной.

В январе заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель заявлял, что Мексика в ближайшее время намерена вынести окончательное заключение по применению российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Он также посетил Буэнос-Айрес, где обсудил с представителями аргентинских властей ход кампании по вакцинации "Спутником V" в Аргентине.