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Поставки "Спутник V" в Мексику начнутся на следующей неделе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первая партия в 200 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" будет доставлена в Мексику на следующей неделе, сообщаетиспанская телерадиокомпания РТВЕ со ссылкой на генерального директора мексиканского Института здравоохранения Хуана Феррера.

На пресс-конференции, которая состоялась в канцелярии правительства Мексики, Феррер заявил, что в настоящий момент правительство изучает объемы отгрузки, параметры самолетов, необходимые для транспортировки груза, часть которого будет доставлена на самолетах ВВС Мексики.

Накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем телеграм-канале о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он выразил главе российского государства благодарность за решение направить в Мексику в ближайшие два месяца 24 млн доз вакцин "Спутник V".

Ранее Лопес Обрадор сообщил, что заразился COVID-19. Он также отметил, что будет следить за государственными делами из Национального дворца.

Мексика Спутник V коронавирус

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