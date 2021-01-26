Brent подешевела до $55,57 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник на ухудшении перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией.

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, отмечает Bloomberg. Власти КНР призывают людей, которые обычно путешествуют в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

К 8:25 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,55%), до $55,57 за баррель. За торги понедельника Brent подорожала на $0,47 (0,9%), до $55,88 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,64%), до $52,43 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,5 (1%), до $52,77 за баррель.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, поездок в 2021 году будет около 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

"Трейдеры пытаются оценить, каким образом, ограничения на передвижение граждан КНР скажутся на потреблении нефти, - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес. - Тем временем, мы видим сигналы сокращения предложения на нефтяном рынке, и это своевременная поддержка ценам в условиях снижения спроса".

Поставки российской нефти Urals из Приморска в феврале, согласно графику, составят 2,2 млн тонн, что на 29% меньше, чем в январе.

При этом ранее стало известно, что Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+, допущенное в прошлом году.