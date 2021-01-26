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Доллар подорожал на 26 копеек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль дешевеет к бивалютной корзине на сигналах с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,56-75,72 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 26 копеек, до 75,63 рубля. Евро подорожал на 24 копейки, до 91,7 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 25,1 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 77,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 55,42 рубля копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов с учетом динамики мировых рынков и снижающейся нефти. Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в различных странах, ходом вакцинации в США, а также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Игроки стремятся уйти от рисков на фоне сохранения высокой заболеваемости COVID-19 в ряде регионов мира. Опасения, связанные с распространением новых штаммов коронавируса, ослабляют оптимизм, возникший благодаря появлению вакцин. Кроме того, растут сомнения в том, что президент США Джо Байден сможет провести через Конгресс свой план поддержки экономики объемом $1,9 трлн, учитывая явное противодействие со стороны республиканцев.

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией.

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, считает Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок.

К 10:01 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,68%, до $55,5 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,7%, до $52,4 за баррель.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю, в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

ФРС США Московская биржа коронавирус Джо Байден Brent WTI Китай

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