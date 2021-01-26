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В столице Индии начались столкновения фермеров с полицией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В столице Индии Нью-Дели во вторник начались столкновения между полицией и фермерами, протестующими против новых сельскохозяйственных законов, сообщает во вторник издание The Times of India.

Несколько тысяч фермеров на тракторах, мотоциклах, лошадях вошли в город раньше, чем должна была начаться их согласованная "тракторная демонстрация".

Вскоре у протестующих начались стычки с полицейскими, и те применили слезоточивый газ и дубинки. Глава фермерского объединения Bharatiya Kisan, тем не менее, заявил, что демонстрация проходит мирно. В столице усилены меры безопасности, полицейские возвели баррикады, многие станции метро закрыты.

По данным СМИ, фермеры вошли в построенный в XVII веке Красный форт и разместили там свой флаг.

Фермеры протестуют против трех новых законов в сфере сельского хозяйства, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению протестующих, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной отраслью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.

Индия Нью-Дели

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