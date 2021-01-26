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Индийские фермеры подняли свой флаг над Красным фортом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Протестующие против новых сельскохозяйственных законов индийские фермеры вошли в Красный форт и подняли над ним свой флаг, сообщает Hindustan Times.

Обычно в День независимости Индии премьер-министр поднимает у форта государственный флаг и обращается к нации. Однако в этот раз фермеры вошли в форт и подняли над ним свой флаг.

Красный форт построен в 17 веке. Он был главной резиденцией императоров почти двести лет, а также церемониальным и политическим центром государства.

Позже полиция была замечена за попыткой убрать флаг фермеров. Демонстранты также атаковали полицейских в Красном форте, одного серьезно ранили.

Столкновения происходят и в других районах Нью-Дели, и власти приостановили мобильный интернет в пяти местах, где протесты особенно ожесточенные, на 12 часов. Лидеры фермеров заявили, что насилие разжигают не участники демонстрации, а "радикальные элементы", пишет Times of India.

Фермеры запланировали "тракторную демонстрацию" в День Республики, когда в Индии отмечают принятие Конституции. Они уже два месяца протестуют против трех новых законов, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению демонстрантов, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной отраслью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.

Индия

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