Индийские фермеры подняли свой флаг над Красным фортом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Протестующие против новых сельскохозяйственных законов индийские фермеры вошли в Красный форт и подняли над ним свой флаг, сообщает Hindustan Times.

Обычно в День независимости Индии премьер-министр поднимает у форта государственный флаг и обращается к нации. Однако в этот раз фермеры вошли в форт и подняли над ним свой флаг.

Красный форт построен в 17 веке. Он был главной резиденцией императоров почти двести лет, а также церемониальным и политическим центром государства.

Позже полиция была замечена за попыткой убрать флаг фермеров. Демонстранты также атаковали полицейских в Красном форте, одного серьезно ранили.

This will be underreported heavily in the US/the west, but earlier today, farmers protesting India"s unfair commerce/labor laws reached the Red Fort and replaced the Indian flag. One of the largest organized protest movements of all time, not even covered here. #SupportFarmers pic.twitter.com/CE7nF4fI3S — ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (@SipahiSingh84) January 26, 2021

Столкновения происходят и в других районах Нью-Дели, и власти приостановили мобильный интернет в пяти местах, где протесты особенно ожесточенные, на 12 часов. Лидеры фермеров заявили, что насилие разжигают не участники демонстрации, а "радикальные элементы", пишет Times of India.

Фермеры запланировали "тракторную демонстрацию" в День Республики, когда в Индии отмечают принятие Конституции. Они уже два месяца протестуют против трех новых законов, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению демонстрантов, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной отраслью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.