Министр обороны Колумбии умер от коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо скончался на 70-м году жизни от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Колумбийцы, я получил информацию о кончине нашего министра обороны - Карлоса Ольмеса Трухильо", - заявил президент страны Иван Дуке.

Положительный тест на коронавирус министр сдал 12 января. В ходе лечения из-за осложнений его состояние здоровья резко ухудшилось, и врачи не смогли спасти его жизнь.