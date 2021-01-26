США задумались о строительстве военных баз в Саудовской Аравии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американские военнослужащие рассматривают возможность создания дополнительных военных баз на территории Саудовской Аравии на фоне напряженности в отношениях с Ираном, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, с этими целями США изучают возможность использования порта Янбу на побережье Красного моря и двух аэродромов королевства - Табук и Таиф.

"Использование Янбу, а также авиабаз Табук и Таиф вдоль Красного моря дало бы американским военным больше возможностей контроля важного морского пути, который подвергается усиленным атакам с использованием мин и беспилотных судов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов", - пишет агентство.

Представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан отметил, что оценка возможного использования этих объектов в качестве баз ведется уже больше года. "Это разумные меры военного планирования, которые позволяют иметь временный или при определенных условиях доступ к объектам в случае непредвиденных обстоятельств", - сказал Урбан.

Он добавил, что "это никоим образом не провокационные действия" и они не означают усиление роли США в регионе.

Согласно lfyysv Associated Press, глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи в понедельник посетил порт Янбу.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном продолжают оставаться враждебными со времен победы в Иране Исламской революции в 1979 году. В 2018 году США вышли из соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников.

У США на Ближнем Востоке уже имеются военные базы, в частности, на территории Саудовской Аравии расположен комплекс Эскан, где, в том числе, базируются американские инструкторы, занимающиеся подготовкой саудовских военнослужащих.