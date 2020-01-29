Хуситы заявили об ударе по нефтяному объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы сообщили о нанесении удара по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии, передало в среду агентство Bloomberg.

Согласно заявлению повстанцев, при атаке использовались беспилотники и ракеты.Представитель хуситов Яхья Сари также заявил, что повстанцы атаковали аэропорты в Джизане и городе Абха. По его словам, это был ответ на один из ударов, нанесенных саудовскими военными по позициям хуситов.

14 сентября 2019 года был атакован крупнейший комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отверг эти обвинения.