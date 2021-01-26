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В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суд Стамбула во вторник заключил под стражу мужчину, который ранее напал с ножом на трех россиян, сообщают турецкие СМИ.

По их информации, арестованного обвиняют в покушении на убийство. Во время допроса мужчина - сборщик мусора - затруднился объяснить мотив своего поступка.

Накануне стало известно, что в воскресенье сборщик мусора в стамбульском районе Бешикташ внезапно напал с ножом на двух женщин и мужчину из России. Все пострадавшие были госпитализированы, одна из россиянок - в тяжелом состоянии с ранением в живот.

Нападавший скрылся, но позже его удалось задержать. Есть подозрения, что он психически нездоров.

Турция Стамбул Россия

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