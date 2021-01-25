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В Стамбуле неизвестный с ножом ранил троих россиян

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сборщик мусора напал с ножом на троих граждан РФ в районе Бешикташ в Стамбуле, россияне госпитализированы, сообщает газета Sozcu.

"Инцидент произошел вечером в воскресенье. Трое россиян, двое женщин (Александра Р., Александра В.) и мужчина (Максим М.), находились на улице Сулеймана Себа, когда на них внезапно напал с ножом сборщик мусора. Пострадавшие были госпитализированы, а нападавший скрылся", - пишет издание.

Как отмечает газета, Александра В. получила ножевое ранение в живот, и ее состояние было тяжелым. По последним данным, жизни граждан РФ ничего не угрожает.

Как сообщает полиция, личность подозреваемого удалось установить по камерам видеонаблюдения. Мужчину задержали, есть подозрения, что он психически нездоров. Позднее станет известен результат психолого-психиатрической экспертизы, которая поможет дать ответ о вменяемости преступника.

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