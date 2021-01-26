Первые туристы полетят на МКС на SpaceX не ранее января 2022 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первые туристы на Международную космическую станцию (МКС) будут доставлены на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX не ранее января 2022 года, сообщила компания Axiom Space, которая планирует организацию космического туризма.

Ранее она официально объявила, что первыми туристами станут бизнесмены из США, Канады и Израиля - Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе.

Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в $55 млн. Перед полетом туристы должны будут пройти 15-недельную подготовку на Земле. Полёты с космическими туристами в последующем планируется совершать 2-3 раза в год.

Вместе с первыми туристами на МКС отправится бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа.